Захарова жестко высказалась о сбежавшей из России с израильским паспортом Собчак | 360°

Общество 27 октября 2022, 13:04 Захарова жестко высказалась о сбежавшей из России с израильским паспортом Собчак Представитель МИД Захарова обвинила Собчак в безграничном лицемерии РИА "Новости"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг побега телеведущей Ксении Собчак. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что даже представить не могла всю глубину лицемерия «разоблачительки и борцини».

«Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответил — гражданство Израиля», — написала Захарова.

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По словам дипломата, сейчас покрылись испариной все, кто через ресурсы Собчак продвигал заказные материалы, направленные против России.

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«Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее „делишки“», — резюмировала Захарова.

Ранее Собчак откровенно высмеивала информацию о ее израильском паспорте. Но, как оказалось, журналистка выстроила план побега заранее, став гражданкой Израиля, написал «Царьград».

Литва подтвердила факт въезда в страну Ксении Собчак. Она покинула Россию в ночь на 26 октября — уехала в Прибалтику через Белоруссию. Чтобы запутать оперативников, журналистка предварительно купила билеты сразу в несколько стран.