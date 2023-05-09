Эксклюзив 09 мая 2023, 09:34 Угольников поддержал съемки фильмов о современных военных конфликтах Актер Игорь Угольников поддержал съемки фильмов о современных военных конфликтах

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России необходимо снимать фильмы о современных военных конфликтах, чтобы объяснить населению суть происходящих событий. Об этом «360» сообщил известный кинорежиссер и актер Игорь Угольников.

«Необходимо снимать кино о современных конфликтах. Тем более, на той стороне уже вовсю снимают фильмы, которые нас порочат. Но сначала должны осесть эмоции, снимать нужно как следует и не впопыхах», — сказал он.

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Угольников отметил, что каждый парад Победы является очень важным, но предстоящий ощущается наиболее остро.

«Даже солнце светит по-особому. У нас всех ощущение этого дня другое и все понимаем, почему. Важный день для всех нас», — добавил артист.

Парад Победы 9 мая в Москве пройдет в штатном режиме, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Торжественное мероприятие посетят иностранные лидеры, вместе с президентом Владимиром Путиным они также возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Начало парада Победы в Москве — в 10:00.