Общество 09 мая 2023, 09:17 Президент Туркмении прибыл в Москву на парад в честь Дня Победы Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на парад Победы РИА «Новости»

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Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал в Москву для участия в предстоящем параде Победы. Об этом ТАСС сообщили в представительстве республики.

«Подтверждаем, президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в параде Победы», — сообщили в дипломатической миссии.

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Ранее стало известно, что парад Победы в Москве также посетят главы Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Лидеры иностранных государств увидят парад Победы вместе с российским президентом Владимиром Путиным. После этого они вместе возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Красная площадь в эти минуты завершает последние приготовления к торжественному параду Победы.

Его откроют суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова, который пройдут первыми. Парад бронетехники откроет легендарный танк Т-34.

Начало парада — в 10:00 по московскому времени.