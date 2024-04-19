Знаменитости 19 апреля 2024, 19:03 Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям Уехавшая в США дочь актера Машкова назвала родителей рок-звездами РИА «Новости»

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Живущая в США актриса Мария Машкова, дочь знаменитого режиссера московского театра Табакова Владимира Машкова, в день своего рождения написала трогательное послание своим родителям. Она выложила его в соцсетях.

«Мама! Папа! Вы для меня как звезды рока! Я так благодарна, что именно вы мои родители! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга в тот момент, когда меня пригласили на этот мир!» — поделилась актриса.

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Машкова также пожелала всем родителям рожать детей в любви.

Известная по роли в сериале «Не родись красивой», актриса состоит в браке с пианистом и сценаристом Александром Слободяником и воспитывает с ним двух дочерей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию.

Актриса уже давно проживает в Соединенных Штатах со своей семьей, хотя раньше посещала Россию для работы в кино. Однако карьера ее мужа успешно развивается за рубежом, что и стало одной из причин их окончательного переезда. Машкова получила гражданство США 10 ноября.

Ранее стало известно, что дочь американского актера Тома Круза отказалась от общения с отцом. Она даже не стала приглашать его на 18-летие.