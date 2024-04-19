Знаменитости 19 апреля 2024, 12:11 Дочь Тома Круза отказалась от общения с отцом Daily Mail: 18-летняя дочь актера Тома Круза Сури перестала общаться с отцом Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Дочь актера Тома Круза Сури отказалась общаться со отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На днях девушка отпраздновала 18-летие. Звездного отца она на праздник не пригласила.

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«Сури не желает поддерживать никаких контактов со своим отцом, несмотря на то, что ей уже 18 лет. И даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

Актер не поддерживает связь со своей дочерью уже 12 лет. Во время торжества он был на съемках в Лондоне.

Круз считается одной из наиболее состоятельных звезд Голливуда. Однако его финансовая поддержка Сури тоже не интересует.

Недавно 62-летний актер расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой. Впервые американскую звезду заметили в компании девушки в декабре прошлого года. Пара стала появляться вместе на мероприятиях.