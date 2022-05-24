Уехавшая из России Брежнева попробовала себя в роли грузчика

Певица Вера Брежнева, которая в конце марта уехала в Италию, освоила профессию грузчика. Исполнительница приняла участие в разгрузке паллетов с гуманитарной помощью для Украины.

Кадры с Брежневой на погрузчике появились в Сети. Автор видео заявил, что певица научилась управлять техникой.

«Освоила сегодня машинки наши и просто разгрузила три фуры», — сказано в подписи к ролику.

Снимавшая исподтишка исполнительницу женщина пожаловалась, что мужчин не хватает, «поэтому делаем тут абсолютно любую работу».

Вера Брежнева, как и ряд других артистов, высказалась против спецоперации РФ на Украине, и покинула страну. В начале мая стало известно, что певица вместе с другими коллегами выступит на курортах Турции. Ее имя уже фигурирует на афишах летних концертов.