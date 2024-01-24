Эксклюзив 24 января 2024, 16:04 Уехал «пережидать бурю». Киркоров после «голой» вечеринки снял стресс на концерте Мадонны в США Ведущая «360» Малашенко: Киркоров после «голой» вечеринки снял стресс в США

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Народный артист России Филипп Киркоров уехал за границу, чтобы «переждать бурю» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как певец снимает стресс — рассказала Екатерина Малашенко в стриме «360».

Накануне Киркорова заметили на концерте Мадонны в Соединенных Штатах. Певец появился около Madison Square Garden, где проходило шоу. В то же время в СМИ появились материалы с заголовками, что после «голой» вечеринки Киркоров отправился переживать и пережидать за океан.

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По социальным сетям разлетелись фото с певцом, на которых видна площадка, где выступала Мадонна. Кадры сделали перед концертом. В руках у короля российской поп-сцены запечатлели пакеты с мерчем Мадонны.

В начале января Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае. В то же время там проходил фестиваль «Жара Fest». Народного артиста России на мероприятие не пригласили.