Ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о состоянии тренера

«Периодически я уточняю, как его состояние. Мне говорят, что тяжелое. За последние три недели ничего не изменилось», — сказал Уланбеков.

Ранее дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев рассказал «360», что отец Хабиба Нурмагомедова по-прежнему на искусственной вентиляции легких.

О том, что известный тренер заболел, стало известно еще в конце апреля. Мужчина рассказал родственникам о том, что у него температура, но особого значения этому не придавал. Он отказывался обращаться за помощью в больницу, но позже все же сдал анализы.

У Нурмагомедова нашли пневмонию, которая дала осложнения на сердце. В итоге мужчину перевезли в одну из московских клиник. Там он впал в кому, сообщал друг тренера Рамазан Рабаданов.

57-летний Нурмагомедов находится в московском военном госпитале под постоянным наблюдением медиков.