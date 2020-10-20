Участники «Дома—2» попали в ДТП

По ее словам, Капаклы не справился с управлением из-за дождя. Ни она, ни супруг не пострадали, так как сработали подушки безопасности. А вот сам автомобиль сильно помялся.

Африкантова добавила, что эта ситуация довела ее до слез. Она была в шоке и долго не могла успокоиться.

«Все-таки мы в рубашке родились — нам повезло, что не было в „эту“ минуту машин, особенно огромных фур. Тут все едут на огромной скорости», — написала она.

Африкантова также добавила, что жутко испугалась, что машина может взорваться. Сейчас она очень рада, что все обошлось без травм, и призвала подписчиков быть аккуратными во время вождения.

Ранее стало известно, что участницу «Дома-2» Екатерину Скалон избил сожитель, сообщил источник «360». Девушку доставили на скорой в московскую больницу.

По его данным, у Скалон гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение мозга.