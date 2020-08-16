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    16 августа 2020, 01:22

    Источник: участницу «Дома-2» избил сожитель

    Денис Малышев , Кирилл Фролов

    Участницу «Дома-2» Екатерину Скалон избил сожитель, сообщил источник «360». Девушку доставили на скорой в московскую больницу.
    Источник: участницу «Дома-2» избил сожитель

    По словам собеседника «360», у Скалон гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение мозга.

    В одной из групп во «ВКонтакте», посвященных телешоу, писали, что Екатерине Скалон понравился участник Максим Моргенштерн. У молодых людей было «много общих интересов», но организаторы «дали задание» Владу Кадони испортить Екатерине жизнь — он стал навязывать ей для отношений Евгения Солонского.

    В другой группе сообщили, что Скалон действительно стала встречаться с Солонским.

    Кто именно мог ее избить, пока неизвестно.

    Ранее стало известно, что ведущая «Дома-2» Ольга Бузова потеряла 19 миллионов рублей на ресторанном бизнесе. По данным СМИ, речь идет о сети кафе в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас заведения закрыты.

    Новости SMI.FM