Источник: участницу «Дома-2» избил сожитель

Участницу «Дома-2» Екатерину Скалон избил сожитель, сообщил источник «360». Девушку доставили на скорой в московскую больницу.

По словам собеседника «360», у Скалон гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение мозга.

В одной из групп во «ВКонтакте», посвященных телешоу, писали, что Екатерине Скалон понравился участник Максим Моргенштерн. У молодых людей было «много общих интересов», но организаторы «дали задание» Владу Кадони испортить Екатерине жизнь — он стал навязывать ей для отношений Евгения Солонского.

В другой группе сообщили, что Скалон действительно стала встречаться с Солонским.

Кто именно мог ее избить, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что ведущая «Дома-2» Ольга Бузова потеряла 19 миллионов рублей на ресторанном бизнесе. По данным СМИ, речь идет о сети кафе в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас заведения закрыты.