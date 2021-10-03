Состояние телеведущей Ларисы Гузеевой, которая попала в больницу с коронавирусом, становится хуже, утверждают СМИ. По их данным, у нее нашли поражение почек и начались проблемы с дыханием.

Об отрицательной динамике сообщила kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Гузеева лежит в кислородной маске. Недавно ей сделали КТ — и результаты были неутешительные.

При поступлении в больницу 27 сентября легкие актрисы были чистые, но сейчас оба поражены на 7%.

«Это мало, но с каждым днем показатель растет», — рассказал собеседник издания.

Сама Гузеева ранее попросила не беспокоить ее вопросами, потому что ей и так трудно.

«Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — написала она у себя в Instagram.

Позже она опубликовала Stories из больницы. на которых показала, как ей делают капельницу. Телеведущая призвала своих подписчиков меньше обниматься и целоваться, потому что так, по ее мнению, эта зараза и передается.