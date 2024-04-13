Знаменитости 13 апреля 2024, 05:36 У скончавшегося Роберто Кавалли остался маленький сын Freepik

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Итальянский дизайнер Роберто Кавалли, скончавшийся в возрасте 83 лет, оставил после себя шестерых детей, в том числе годовалого сына Джорджио от шведской модели Сандры Бергман Нилльсон. Об этом сообщила La Repubblica.

С матерью ребенка Кавалли жил в гражданском браке. Мальчика назвали в честь отца модельера, убитого солдатами вермахта во время резни в Каврилье.

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Вместе с Нильссон модельер прожил 10 лет. Она находилась рядом с ним в последние часы его жизни.

Коллеги покойного кутюрье уже выразили соболезнования его семье.

«Дорогой Роберто, ты, возможно, больше не будешь физически здесь с нами, но я знаю, что всегда буду чувствовать твой дух со мной», — заявил его креативный директор Фаусто Пуглиси.

Генеральный директор Roberto Cavalli Серхио Аззолари также выразил соболезнования, отметив, что наследие модельера «остается постоянным источником вдохновения».

Ранее сообщили, что модельер Кавалли долго болел перед смертью, но без подробностей.