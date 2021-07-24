У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сын

Российский актер Сергей Безруков поделился в Instagram радостной новостью — у него родился сын. Безруков опубликовал снимок жены Анны Матисон и новорожденного ребенка.

Размещенный в Instagram-аккаунте Безрукова снимок был сделан прямо в родильной палате. Новорожденного мальчика назвали Василием.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», — подписал фото артист. Подписчики актера поздравили его с рождением сына и пожелали здоровье ребенку и маме.

Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон заключили брак пять лет назад. За это время у них появилось двое детей. В 2016 году у пары родилась дочь. Девочке дали имя Мария. В 2018 у знаменитостей родился сын, которого назвали Степан. Также у Сергея Безрукова есть дочь Александра и сын Иван от актрисы Кристины Смирновой.