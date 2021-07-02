Безруков и Матисон объявили, что ждут третьего ребенка

Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон заключили брак пять лет назад. За это время у них появилось двое детей. В 2016 году у пары родилась дочь. Девочке дали имя Мария. В 2018 у знаменитостей родился сын, которого назвали Степан. В этом году пара вновь объявила о том, что ждет ребенка. На странице Безрукова в Instagram появилось его фото с беременной супругой. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера… И мы работаем! Снимаем кино», — подписал новую фотографию актер.

Фанаты тепло отреагировали на новость о беременности супруги Безрукова. Они поздравили знаменитостей под фотографией в Instagram.

«Вау! Вот это новость! Ну, даете!», «Да будет больше на свете красивых, талантливых, умных и добрый людей! В правильном направлении двигаетесь. Поздравляю!» — поздравили счастливых родителей подписчики.

Многие фанаты Безрукова пожелали семье счастья и советовали актеру беречь своих родных.