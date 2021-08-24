«У него была детская душа». Хиромант Акимов высказался о причине смерти Дардо Кусто

Экстрасенс Дардо Кусто имел детскую душу, которая не справлялась с жестоким миром. Об этом «360» рассказал его знакомый хиромант Борис Акимов. Во вторник экстрасенса нашли мертвым в хостеле. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством.

«Мы его называли солнечным шаманом. Он был очень приятным человеком, открытым миру, бескорыстным, с детской душой. Эта детская душа не смогла выжить в этом тяжелом мире, и это стало причиной его смерти. Это человек, который не умел защищаться», — рассказал он.

Любые соблазны, которые в жизни шамана появлялись, не находили сопротивления. Знакомый предположил, что именно это погубило Кусто.

«Человек не мог свою жизнь сделать более осознанной, гармоничной и надежной. Он общался с духами, большинство шаманов зависимы от этого общения. Не он ими управлял, а они им. Не сомневаюсь в закономерности его жизни, потому что это было очевидно», — отметил хиромант.

Акимов пожелал душе Кусто новых воплощений, более крепких и здоровых. И добавил, что экстрасенс был солнцем, которое озаряло все вокруг и помогало людям жить.

По данным Следственного комитета, по факту смерти Дардо Кусто проводится проверка.