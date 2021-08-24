Известный экстрасенс и шаман Дардо Кусто найден мертвым в московском хостеле. Предположительно, 44-летний мужчина покончил с собой. Его тело пролежало несколько дней. Об этом написал «Московский комсомолец».

Хостел, в котором нашли Кусто, находится на улице Перовской. Мужчина там прожил несколько дней. Следственный комитет пока не прокомментировал происшествие. Финалист четвертой «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Роман Фад рассказал «360», что не знал о случившемся.

«Для меня это новость, шок. Общались с ним исключительно в рамках проекта, который закрылся 2018 году. Как человек он был добрым, компанейским. Я шокирован новостью», — признался он.

Кусто родился в Оренбургской области, работал в Подмосковье. По данным издания, Кусто жил у многочисленных знакомых в Москве, так как своего жилья у него не было. Потом он попросил родственника найти какое-нибудь жилье, ему негде было ночевать. Племянник предложил отель на улице Перовской, куда экстрасенс и заселился.