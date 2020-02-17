«У меня нет трех подбородков»: Семенович обиделась на критику своих фото

Неудачная фотография Семенович попала в Сеть, после чего на певицу обрушился шквал критики. Журналисты начали писать о запущенной форме исполнительницы, прикладывая ее снимок с тройным подбородком. Семенович поспешила ответить на оскорбления и заверила, что с ее внешностью все в порядке.

«Вы (журналисты — прим. ред.) пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю, я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трех подбородков, как вы меня выставили на третьей и четвертой фотке, у меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео», — написала Анна Семенович в Instagram.

К своим словам она добавила пару роликов, скандальную фотографию и скрины публикаций некоторых СМИ. На снимке у певицы действительно видны складки на шее, так как она прижала подбородок во время смеха.

«Я никого не осуждаю, я просто хочу понять, где в вас душа, человечность и Божий свет, ребят, ну хватит!!! Давайте перестанем искать выгоду только для себя, давайте будем лучше, чем мы есть и тогда жизнь станет другой <…> Я смеюсь и одновременно мне больно, мы же люди и мы должны друг другу помогать, а не топить», — отметила исполнительница.

Под постом Семенович собралось множество комментариев. Подписчики поспешили заступиться за певицу и поддержать ее.

«Анна, видела вас близко, вы прекрасны. Нормальная, красивая, молодая женщина и очень позитивная», — написала одна из фанаток.

«Не обращайте внимания на такую ерунду и гадость. Просто не лучшее фото, а тройной подбородок — хм, так он у всех, когда голову прижимаешь к шее», — подчеркнула другая пользовательница.