Семенович призналась в болезни груди

Известная певица Анна Семенович призналась, что грудь у нее настоящая. По словам исполнительницы, причиной большого размера является медицинская патология под названием гигантомастия.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма. Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз», — сказала Семенович в эфире телеканала НТВ.

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Она добавила, что эта болезнь передается генетически и является особенностью организма. При этом, если поправиться даже всего на килограмм, то грудь будет сразу же становиться больше.

Медики поставили Семенович этот диагноз пять лет назад. Тогда исполнительница набрала семь лишних килограммов из-за гормонального сбоя и сильного стресса.

Гигантомастия — патология, которая приводит к постоянному росту груди. У женщин с подобным заболеванием грудь увеличивается до огромных размеров и не перестает расти.