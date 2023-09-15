15 сентября 2023, 18:30
«У меня как в бункере». Росгвардия проверила условия хранения оружия у Евгения Плющенко
Росгвардия проверила Евгения Плющенко на соблюдение правил хранения оружия
Сотрудники подмосковной Росгвардии пришли с плановой проверкой на соблюдение правил хранения оружия к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Видео проверки попало в распоряжении «360».
Судя по кадрам, фигурист показал правоохранителям специально оборудованное место, где он хранит свою оружейную коллекцию.
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«Эта комната — сейф. У меня вообще это сделано как бункер. Ключи от него хранятся только у меня и больше ни у кого», — рассказал спортсмен.
В бункере Плющенко стоит пять сейфов, также в его коллекции насчитали свыше девяти ружей, среди них как тактические, так и охотничьи. Много у Плющенко и страйкбольного оружия.
По словам фигуриста, он любит поохотиться и пострелять в тире, но сейчас это делает не так часто, как раньше. В ходе проверки сотрудники Росгвардии нарушения условий хранения в доме у Плющенко не обнаружили.
«Все должные соблюдать законы, тогда у нас в стране будет все в порядке, а как иначе», — отметил спортсмен.
Ранее Евгений Плющенко негативно прокомментировал предложение возродить противостояние с Ягудиным в рамках турнира шоу‑программ.
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