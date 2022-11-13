Знаменитости 13 ноября 2022, 01:31 Плющенко предложил определить лучшего в споре с Ягудиным через «Википедию» Фигурист Плющенко заявил, что не считает своего коллегу Ягудина конкурентом РИА «Новости»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не считает другого олимпийского чемпиона Алексея Ягудина своим конкурентом. Об этом сообщил ТАСС.

В начале 2000-х годов оба фигуриста были главными конкурентами на мировой арене. Недавно противостояние спортсменов получило новый виток, но уже в соцсетях. Плющенко и Ягудин начали выяснять, кто из них более титулованный.

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«Ягудин мой конкурент? Нет, конечно», — сказал Плющенко.

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Для того, чтобы понять кто из них «круче», Плющенко посоветовал заглянуть в «Википедию».

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Игр. Кроме того в его арсенале наград три победы на чемпионатах мира, семь — на чемпионатах Европы. Также Плющенко — десятикратный чемпион России.

Алексей Ягудин завоевал золото на Олимпийских играх, четыре раза становился чемпионом мира, а также является трехкратным чемпионом Европы.

В начале октября Плющенко негативно отреагировал на предложение возродить противостояние с Ягудиным в рамках турнира шоу‑программ. По словам Плющенко, его оппонент не умеет кататься. За это высказывание фигуриста резко осудила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.