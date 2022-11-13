13 ноября 2022, 01:31
Плющенко предложил определить лучшего в споре с Ягудиным через «Википедию»
Фигурист Плющенко заявил, что не считает своего коллегу Ягудина конкурентом
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не считает другого олимпийского чемпиона Алексея Ягудина своим конкурентом. Об этом сообщил ТАСС.
В начале 2000-х годов оба фигуриста были главными конкурентами на мировой арене. Недавно противостояние спортсменов получило новый виток, но уже в соцсетях. Плющенко и Ягудин начали выяснять, кто из них более титулованный.
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«Ягудин мой конкурент? Нет, конечно», — сказал Плющенко.
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Для того, чтобы понять кто из них «круче», Плющенко посоветовал заглянуть в «Википедию».
Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Игр. Кроме того в его арсенале наград три победы на чемпионатах мира, семь — на чемпионатах Европы. Также Плющенко — десятикратный чемпион России.
Алексей Ягудин завоевал золото на Олимпийских играх, четыре раза становился чемпионом мира, а также является трехкратным чемпионом Европы.
В начале октября Плющенко негативно отреагировал на предложение возродить противостояние с Ягудиным в рамках турнира шоу‑программ. По словам Плющенко, его оппонент не умеет кататься. За это высказывание фигуриста резко осудила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Евгений Плющенко
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