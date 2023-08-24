Эксклюзив 24 августа 2023, 00:55 «Ты должен выдать все». Актер Кирилл Мелихов рассказал, чем съемки в кино отличаются от театра Актер Мелихов: работа в театре и кино отличается по получаемому опыту Телеканал «360»

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Игра в театре и кино учит артистов искусству перевоплощения, однако в обеих сферах можно получить разный опыт. Об этом рассказал актер Кирилл Мелихов в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей». Он раскрыл сложности своей профессии и объяснил, чем театральная деятельность отличается от кинематографа.

По словам Мелихова, в театре актеры больше тренируются, развивают навыки, оттачивают мастерство и учатся работать со зрителем. Перед каждым спектаклем участникам постановки нужно проделать большую работу и провести несколько месяцев репетиций.

«А кино — у тебя есть два-три дубля и ты должен выдать все, что ты умеешь. У тебя в театре, получается, полностью проработана вся роль, каждая сценка, ты знаешь откуда идешь, куда идешь, все уже отрепетировано. А в кино ты <…> стараешься в голове все это сыграть. Но когда ты выходишь на площадку, все равно все по-другому. Идешь от партнеров, от режиссера», — заявил артист.

Еще Мелихов рассказал немного о начале своей карьеры. Когда он поступил в ГИТИС, то «впитал в себя весь опыт старших поколений». Будущий актер сразу решил, что не станет сниматься в кино и посвятит себя театральному искусству. Эта идея надолго поселилась в голове у Мелихова, и когда ему предлагали съемки в разных проектах, студент наотрез отказывался.

«Был случай, когда я звонил знакомому режиссеру из театра и говорил: „слушай, [друг], тут мне роль предлагают в сериале, я, наверное, откажусь“. Он говорит: „Ты дурак? Снимайся везде! Мы переходим от этого, старое заканчивается. Сейчас — медийка“», — со смехом признался Мелихов.

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