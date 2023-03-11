Знаменитости 11 марта 2023, 23:12 Творческий вечер Познера отменили в Москве Дом музыки: намеченный на 8 апреля творческий вечер журналиста Познера в Москве отменили РИА «Новости»

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В Москве отменили творческий вечер журналиста Владимира Познера, который должен был пройти 8 апреля в Московском международном доме музыки. Об этом сообщили на официальном сайте площадки.

«Мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено. Возврат денежных средств за билеты, приобретенные в кассе и через сайт Дома музыки, осуществляется по 17 апреля 2023 года включительно», — говорится на портале Дома музыки.

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Мероприятие журналиста отменили организаторы, коим не является Дом музыки, учреждение лишь предоставило площадку для встречи.

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Из брошюры мероприятия следует, что на творческом вечере Познер планировал поделиться со зрителями своим мнением по актуальным вопросам и ответить на вопросы публики.

Ранее на Владимира Познера обрушился шквал критики за его слова о современных журналистах, которые, по его мнению, попадут в ад за искажение правды. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заметил, что Познер «упустил удачную возможность промолчать» и остаться в памяти как человек осмотрительный и изворотливый.