Общество 06 марта 2023, 23:21 Прерванное молчание вылилось в скандал. Телеведущего Познера осудили за слова в адрес журналистов из-за СВО Депутат ГД Вассерман: никто давно не питает иллюзий по поводу ведущего Владимира Познера РИА «Новости»

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Телеведущий Владимир Познер прервал молчание и впервые с начала спецоперации обозначил свою позицию по происходящему. Он заявил, что ему стыдно за искажающих правду журналистов, поэтому они непременно попадут в ад, сообщило издание News.ru. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал «360», что никто давно не питает никаких иллюзий по Познеру, поэтому его высказывания получились довольно показательными.

Далее — прямая речь.

Есть такая фраза: «Упустил удачную возможность промолчать». Я думаю, если бы Познер и дальше молчал, он остался бы в общей памяти как человек осмотрительный и изворотливый. Очевидно, ему такая репутация не понравилась или же не понравилась кому-то из тех, кто контролирует политику зоны его нынешнего проживания.

Что поделаешь. В конце концов, особых иллюзий по его поводу уже давно никто из исследователей не питал. Как говорится, теперь пусть с этим живет. Первый русский император, между прочим, распорядился: «Указываю господам сенаторам в присутствии говорить не по писанному, но только своими словами, дабы дурь каждого всем была видна». Ну, в присутствии — это тогдашний термин, переводимый «в официальной обстановке». Дурь каждого всем будет видна.