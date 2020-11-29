Тутберидзе жестко ответила на обвинения в удалении фото с Загитовой из Instagram

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на комментарий с критикой от одной из своих подписчиц в Instagram. Девушка предположила, что Тутберидзе специально удалила фото с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Удаление Алины — это, конечно, сильный жест настоящего тренера, она, несомненно, оценит, особенно, когда фото с канадской девочкой осталось, и чего это Алина выступать не хочет, и о канадке говорить не хочет», — написала пользовательница соцсети.

Вероятнее всего, под канадской девочкой женщина имела в виду Евгению Медведеву, занимавшуюся в Канаде под руководством тренера Брайана Орсера, уточнил «Спорт-Экспресс».

В ответ на комментарий Тутберидзе написала, что после взлома ее станицы пропали разные посты, которые были связаны с важными событиями в ее жизни.

«Как же вы ограниченно мыслите. Вас абсолютно не смутило, что пропали посты, посвященные моим ушедшим родителям, отдельный пост моей маме? На моей странице после взлома пропали разные посты, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», — написала Тутберидзе.

В октябре олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Алина Загитова хотела перейти к нему от Этери Тутберидзе еще в прошлом году. Его жена и продюсер Яна Рудковская действительно переписывалась с девушкой. Так спортсмен отреагировал на публикацию командой Тутберидзе переписки между Рудковской и Загитовой. Плющенко хотели уличить в переманивании фигуристов.