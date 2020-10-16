Плющенко рассказал о желании Загитовой перейти в его команду

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Алина Загитова хотела перейти к нему от Этери Тутберидзе еще в прошлом году. Его жена и продюсер Яна Рудковская действительно переписывалась с девушкой.

Спортсмен отреагировал в интервью РИА «Новости» на публикацию командой Тутберидзе переписки между Рудковской и Загитовой. Плющенко хотели уличить в переманивании фигуристов.

«Что касается Алины, то Яна действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад», — сказал Плющенко.

Он добавил, что спортсменку никто не переманивал, но конкретизировать детали общения с ней не стал. Рудковская, пояснил он, написала Загитовой из-за шоу. Пока девушка не вернулась в спорт, ей решили предложить поучаствовать в съемках.

«Там не было написано: „Иди тренироваться у нас“. Мы, владельцы наших шоу, <…> решили сделать предложение», — заключил Плющенко.

Ранее он назвал неправильным размещение таких материалов, как личная переписка, в свободном доступе.