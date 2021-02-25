25 февраля 2021, 19:32
Туктамышева попала на обложку журнала Maxim
Фигуристка Елизавета Туктамышева снялась для журнала Maxim. Об этом сообщило ИА Nation News.
Номер со спортсменкой на обложке выйдет 26 февраля. На нем фото фигуристки в нижнем белье с заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания». Уточняется, что также в номере будут фотографии спортсменки топлес.
Ранее Софья Таюрская, солистка группы Little Big, снялась для номера мужского журнала Maxim. Главное фото исполнительница выложила на своей странице в соцсети Instagram.