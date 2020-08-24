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    24 августа 2020, 13:27

    Солистка Little Big снялась для обложки журнала Maxim

    Анастасия Кременчугская

    Софья Таюрская, солистка группы Little Big, снялась для сентябрьского номера мужского журнала Maxim. Главное фото исполнительница выложила на своей странице в соцсети Instagram. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    «Остальные фото найдете в журнале», — написала певица.

    Подписчики оценили снимок и написали, что теперь у них появился повод купить бумажную версию журнала впервые за долгое время.

    Пользователей соцсети также заинтересовал процесс фотосъемки, так как на Таюрской надето лишь бикини из страз.

    Новости SMI.FM