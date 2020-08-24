24 августа 2020, 13:27
Солистка Little Big снялась для обложки журнала Maxim
Софья Таюрская, солистка группы Little Big, снялась для сентябрьского номера мужского журнала Maxim. Главное фото исполнительница выложила на своей странице в соцсети Instagram. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
«Остальные фото найдете в журнале», — написала певица.
Подписчики оценили снимок и написали, что теперь у них появился повод купить бумажную версию журнала впервые за долгое время.
Пользователей соцсети также заинтересовал процесс фотосъемки, так как на Таюрской надето лишь бикини из страз.