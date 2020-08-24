Солистка Little Big снялась для обложки журнала Maxim

«Остальные фото найдете в журнале», — написала певица.

Подписчики оценили снимок и написали, что теперь у них появился повод купить бумажную версию журнала впервые за долгое время.

Пользователей соцсети также заинтересовал процесс фотосъемки, так как на Таюрской надето лишь бикини из страз.