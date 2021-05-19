Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в новой экранизации романа Булгакова

Российские актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов исполнят главные роли в новой экранизации произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», написал Telegram-канал «КиноТВ» со ссылкой на режиссера Михаила Локшина.

По его словам, Воланда сыграет иностранный актер, который не говорит по-русски, сообщила «Газета.ru».

«У нас в фильме заговорит», — подчеркнул Локшин.

Отмечается, что действие будет разворачиваться в мире романа Булгакова. В картине появится сам драматург. Также он выступит воплощением Мастера. Съемки ленты стартуют 3 июля.

Ранее бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников рассказали о начале своих отношений. Они встречаются уже больше года. Пара познакомилась, когда режиссер пригласил девушку на пробу в свой спектакль. Она не подошла на роль, о чем Молочников сообщил ей лично. После этого между ними завязалось общение, которое переросло в роман.

Александр признался, что долго не мог привыкнуть к популярности своей возлюбленной. Ее везде узнают, куда бы они не пришли. Сейчас Варнава играет в спектакле Молочникова «Бульба. Пир». Ей досталась роль собаки.