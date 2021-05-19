Варнава и Молочников рассказали о начале своих отношений

Экс-участница Comedy Woman Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников рассказали о начале своих отношений. Они встречаются уже больше года.

Пара познакомилась, когда Молочников пригласил Варнаву на пробу в свой спектакль. Девушка на роль не подошла, о чем Молочников сообщил ей лично. После этого между ними завязалось общение, которое переросло в роман. Об этом они рассказали Федору Бондарчуку в передаче «Кино в деталях» на СТС.

Александр Молочников рассказал, что долго не мог привыкнуть к популярности своей возлюбленной. Ее везде узнают, куда бы они не пришли.

«Последняя ночь перед карантином. Полупустая Москва. Мы танцевали вдвоем на Лубянской площади. К нам подошла полиция, они тоже узнали Катю», — рассказал Александр Молочников.

Сейчас Екатерина Варнава играет в спектакле Молочникова «Бульба. Пир». Ей досталась роль собаки. Кинолента Александра Молочникова «Скажи ей» попала в номинацию на «Кинотавре», а также оказалась единственным российским фильмом в программе SIFF.