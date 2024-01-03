03 января 2024, 20:01
Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Народного артиста России, бывшего солиста Большого театра и руководителя Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.
Документ опубликовали на федеральном портале правовых актов. Орден Цискаридзе присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.
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Николай Цискаридзе окончил Московское академическое хореографическое училище в классе заслуженного артиста Петра Пестова. С 1992 по 2013 год был премьером балета Большого театра, исполнял главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и многих других.
Награждение народный артист прокомментировал «Известиям».
«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» — подчеркнул он.
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Владимир Путин
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