Знаменитости 08 декабря 2023, 03:39 Цискаридзе и Чурикова стали победителями телепремии ТЭФИ Цискаридзе и Чурикова наградили ТЭФИ как лучших ведущих развлекательных шоу РИА «Новости»

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Лучшими ведущими развлекательных шоу в 2023 году признали народного артиста России Николая Цискаридзе и журналистку Яну Чурикову. Им присудили премию ТЭФИ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония награждения прошла в Государственном академическом Малом театре в Москве 7 декабря.

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Цискаридзе удостоили премии как лучшего ведущего развлекательного ток-шоу за ведение программы «Сегодня вечером», а Чурикова назвали лучшей ведущей шоу прайм-тайма благодаря «Голосу».

Премию ТЭФИ учредили в 1994 году. Она присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Организатор премии — фонд «Академия Российского телевидения». Победителям вручают в качестве призов бронзовые статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

Ранее россиянам назвали имена знаменитостей, выбранных на роли ведущих новогоднего «Голубого огонька», который пройдет на телеканале «Россия» в ночь на 1 января 2024 года. Развлекательную программу будут вести спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов.