05 декабря 2023, 03:32
Россиянам раскрыли имена ведущих «Голубого огонька 2024»
«Комсомольская правда» перечислила имена ведущих «Голубого огонька 2024»
Россиянам назвали имена знаменитостей, выбранных на роли ведущих новогоднего «Голубого огонька», который пройдет на телеканале «Россия» в ночь на 1 января 2024 года. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Развлекательную программу будут вести спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. Съемки передачи прошли в студии «Мосфильм».
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«За один день снимали несколько артистов — на сцене и потом они садились за столики, произносили тосты. Подводки ведущих к номерам снимали в отдельные дни — потом их монтируют к нужным артистам», — сказано в публикации.
В новогоднем шоу участвовала не только «старая гвардия», но и новые талантливые исполнители. Известно, что своими номерами выступят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Shaman, Николай Басков, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие артисты.
Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что некогда семейная и праздничная музыкально-развлекательная телепрограмма превратилась в фальшак и парад одних и тех же лиц. Так он прокомментировал слухи о том, что настоящая причина недавнего приезда Аллы Пугачевой в Россию — съемки в «Голубом огоньке» к Новому году.
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