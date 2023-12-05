Общество 05 декабря 2023, 03:32 Россиянам раскрыли имена ведущих «Голубого огонька 2024» «Комсомольская правда» перечислила имена ведущих «Голубого огонька 2024» Unsplash

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Россиянам назвали имена знаменитостей, выбранных на роли ведущих новогоднего «Голубого огонька», который пройдет на телеканале «Россия» в ночь на 1 января 2024 года. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Развлекательную программу будут вести спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. Съемки передачи прошли в студии «Мосфильм».

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«За один день снимали несколько артистов — на сцене и потом они садились за столики, произносили тосты. Подводки ведущих к номерам снимали в отдельные дни — потом их монтируют к нужным артистам», — сказано в публикации.

В новогоднем шоу участвовала не только «старая гвардия», но и новые талантливые исполнители. Известно, что своими номерами выступят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Shaman, Николай Басков, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие артисты.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что некогда семейная и праздничная музыкально-развлекательная телепрограмма превратилась в фальшак и парад одних и тех же лиц. Так он прокомментировал слухи о том, что настоящая причина недавнего приезда Аллы Пугачевой в Россию — съемки в «Голубом огоньке» к Новому году.