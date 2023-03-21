Знаменитости 21 марта 2023, 13:29 Три квартиры в Москве обнаружили у блогера Митрошиной — СМИ Shot: у блогера Митрошиной обнаружили в России три квартиры и фирму с миллионными доходами "ВКонтакте"

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У блогера Александры Митрошиной в России остался бизнес, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, речь идет об ООО «Инновационные технологии для блогеров» с годовым доходом около 7,5 миллиона рублей в год.

Источники отметили, что Митрошина успела купить три квартиры в столице. Первая находится в комплексе «Москва-Сити», ее стоимость оценили от 40 до 70 миллионов рублей. Вторая квартира площадью 61 квадратный метр — в Бутове, а 111-метровые апартаменты — на Большой Дмитровке. Кроме того, до 2022-го блогер была совладелицей ООО «Тынеодна», пока не переехала в Дубай.

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Издание напомнило, что Митрошина запланировала на 1 апреля проведение «трансформационного» форума в Дубае. Стоимость присутствия на нем колеблется от 31 до 110 тысяч рублей, понаблюдать онлайн можно за 5900 и дороже.

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Ранее Александру Митрошину заподозрили в неуплате налогов на сумму около 120 миллионов рублей. СК возбудил против блогера уголовное дело. Правоохранители провели обыски по месту ее регистрации, а также в домах у других причастных к совершению преступления.