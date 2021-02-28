«Треш, грязь и мусор». Боня объяснила хайп вокруг Шурыгиной и Инстасамки

Модель и телеведущая Виктория Боня объяснила, что попытки Дианы Шурыгиной напомнить о себе за счет интимных фото и хулиганские выходки Инстасамки связаны с их личными внутренними проблемами. Об этом Боня заявила в беседе с «360».

Модель уверена, что Шурыгина и Инстасамка, которые не брезгуют ни перед чем ради хайпа, впоследствии окажутся никому не нужны и потеряют поклонников. По ее мнению, ни один именитый бренд или агентство не станут работать с подобными людьми.

«Захотят ли сотрудничать с такими людьми, которые набивают себе популярность за счет того, что унижают других людей или выставляют свои пятые точки, выворачивая анус наизнанку, или что-то подобное на хайпе негатива? Не думаю. Но то, что их песни покупают, вот та молодежь, которая на них растет, я думаю, она их тоже перерастет», — сказала Боня.

Боня отметила, что не слышала про Шурыгину уже несколько лет.

«Видимо, люди начинают забывать, и приходится показывать пятую точку», — сказала она.

По словам модели, если молодежь хочет быть похожей на Шурыгину и Инстасамку — это минус родителям за недовоспитание. Однако Боня призналась, что среди подписчиков Инстасамки есть и «нормальные, адекватные дети».

«Понимаете, им тоже иногда хочется развлечься, скандальчик какой-нибудь посмотреть. Это для них как реалити-шоу», — сказала Боня.

Модель связала скандальные выходки таких блогерш с их внутренними проблемами.

«Это недолюбленные дети, недолюбленные личности, которых штормит из стороны в сторону, которые на самом деле глубоко внутри очень ранены. И это их защитная реакция — доказать, что они кому-то нужны или что-то в этом мире значат. <…> Треш, грязь и мусор. Они этим живут», — сказала Боня.

Виктория Боня ранее заявила о своих планах баллотироваться в депутаты Госдумы.