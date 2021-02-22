Виктория Боня заявила о желании пойти в политику

Модель и телеведущая Виктория Боня заявила о желании пойти в большую политику и заниматься проблемами молодежи. По словам звезды, она намерена баллотироваться в депутаты Госдумы от Забайкальского края

Боня вспомнила, что в детстве ей приходилось очень тяжело — мать воспитывала ее одна. Телеведущая родилась в Краснокаменске и не понаслышке знает о местных проблемах.

«Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи. Нам просто повезло», — сказала Боня в YouTube-шоу «Лучше — правду». Ее слова приводит РИА ФАН.

Счастливые дети — залог хорошего будущего страны, уверена Боня. По словам телеведущей, детей нужно направлять, делать так, чтобы они понимали, кто они и чем хотят заниматься, чтобы могли реализовывать свои ресурсы.

В начале февраля Боня прокомментировала пост своей коллеги Ксении Бородиной, в котором она заявила, что люди сами виноваты в своих зарплатах не превышающих 20 тысяч рублей. По словам Виктории, не стоит показывать пальцем на тех, кто сейчас зарабатывает намного меньше. Нет гарантий, что в будущем ты не окажешься в такой же ситуации.