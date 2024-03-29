Знаменитости 29 марта 2024, 10:43 Треш-блогера Mellstroy сняли с розыска в Белоруссии и России Mash: МВД Белоруссии и России перестали разыскивать трэш-блогера Mellstroy Фото: скриншот видео

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Треш-блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) сняли с розыска в Белоруссии и России после его заявлений о помощи местным детским домам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Скандально известный стример предложил финансовую поддержку 500 детским домам в Белоруссии. Он пообещал обеспечить их спортивным инвентарем и одеждой.

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После этого имя Бурима исчезло из баз данных лиц, находящихся в розыске в России и Белоруссии. Однако блогера все еще висит долг перед российской налоговой. Он должен ФНС около девяти тысяч рублей.

В розыск блогера объявили за отказ служить в белорусской армии. Сейчас Бурим продолжает вести стримы из Турции, распределяя среди зрителей задания за миллионы рублей.

Так, мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет Mellstroy. Тот обещал заплатить за это два миллиона долларов.