Общество 12 марта 2024, 12:40 Президента Литвы уговорили передать привет белорусскому блогеру Ребенок уговорил президента Литвы Науседу передать привет блогеру Mellstroy РИА «Новости»

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Мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет белорусскому блогеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который заявил, что заплатит два миллиона долларов за приветствие от любого главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Блогер, известный созданием челленджей с большими денежными наградами, недавно объявил новый — получить привет от президента. Литовский школьник успешно выполнил эту задачу, попросив лидера страны поздравить Mellstroy с 11 марта.

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Однако Бурим, увидев результат, отказался выплатить обещанную сумму полностью. Он предложил от 100 до 150 тысяч долларов вместо обещанных двух миллионов.

«За два ляма зеленых я ожидал качественнее привет», — сказал блогер.

В России блогер объявлен в розыск. Кроме того, против него возбудили дело в Белоруссии за уклонение от армии, а в ОАЭ — за оскорбление гражданина.