12 марта 2024, 12:40
Президента Литвы уговорили передать привет белорусскому блогеру
Ребенок уговорил президента Литвы Науседу передать привет блогеру Mellstroy
Мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет белорусскому блогеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который заявил, что заплатит два миллиона долларов за приветствие от любого главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Блогер, известный созданием челленджей с большими денежными наградами, недавно объявил новый — получить привет от президента. Литовский школьник успешно выполнил эту задачу, попросив лидера страны поздравить Mellstroy с 11 марта.
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Однако Бурим, увидев результат, отказался выплатить обещанную сумму полностью. Он предложил от 100 до 150 тысяч долларов вместо обещанных двух миллионов.
«За два ляма зеленых я ожидал качественнее привет», — сказал блогер.
В России блогер объявлен в розыск. Кроме того, против него возбудили дело в Белоруссии за уклонение от армии, а в ОАЭ — за оскорбление гражданина.
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