Знаменитости 19 ноября 2023, 22:56 «Трепетная женщина». Экс-гитарист Аллы Пугачевой объяснил ее появление в монастыре на Кипре Экс-гитарист Пугачевой Левшин объяснил появление певицы в монастыре на Кипре Википедия

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Бывший гитарист Аллы Пугачевой и ее друг Александр Левшин раскрыл причину появления певицы в монастыре на Кипре. Его слова привело mk.ru.

Музыкант рассказал, что артистка часто ходит в церкви и ставит там свечи. Он вспомнил их совместную поездку к Гробу Господня. Тогда Пугачева посещала все службы.

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«Она в душе — очень трепетная женщина по поводу духовной линии», — отметил Левшин.

Гитарист подчеркнул, что артистка всегда ценила свободу и поступала так, как считает нужным. В настоящее время она выбрала для себя жизнь на пенсии.

Несколько дней назад Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Она выходила оттуда в компании сына и некой женщины. Сначала певица обменялась парой слов со спутницей, а затем переключила внимание на ребенка.

Ранее певица раскритиковала россиян, которые следят за ее жизнью. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи.