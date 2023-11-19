19 ноября 2023, 22:56
«Трепетная женщина». Экс-гитарист Аллы Пугачевой объяснил ее появление в монастыре на Кипре
Экс-гитарист Пугачевой Левшин объяснил появление певицы в монастыре на Кипре
Бывший гитарист Аллы Пугачевой и ее друг Александр Левшин раскрыл причину появления певицы в монастыре на Кипре. Его слова привело mk.ru.
Музыкант рассказал, что артистка часто ходит в церкви и ставит там свечи. Он вспомнил их совместную поездку к Гробу Господня. Тогда Пугачева посещала все службы.
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«Она в душе — очень трепетная женщина по поводу духовной линии», — отметил Левшин.
Гитарист подчеркнул, что артистка всегда ценила свободу и поступала так, как считает нужным. В настоящее время она выбрала для себя жизнь на пенсии.
Несколько дней назад Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Она выходила оттуда в компании сына и некой женщины. Сначала певица обменялась парой слов со спутницей, а затем переключила внимание на ребенка.
Ранее певица раскритиковала россиян, которые следят за ее жизнью. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи.
Кипр
Музыка
Алла Пугачева
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