Эксклюзив 26 августа 2023, 14:29 «Требуют гораздо больше». Деревянко рассказал о неудачном вложении в криптобизнес Актер Павел Деревянко анонсировал заявление по поводу долгов из-за криптобизнеса РИА «Новости»

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Актер театра и кино Павел Деревянко задолжал крупную сумму из-за неудачного вложения в криптобизнес. По данным СМИ, речь идет о 45 миллионах рублей. В интервью «360» артист заявил, что на самом деле с него требуют гораздо больше.

«Интересно. Там требуют гораздо больше», — высказался о 45 миллионах долга Павел Деревянко.

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Он добавил, что пока не будет раскрывать подробности своего обмана. Артист пообещал, что выскажется об этом чуть позже.

«Совсем скоро я выступлю с официальным заявлением, вот и расскажу всей стране, как это было. Пока ничего не буду говорить, бессмысленно», — заявил актер и добавил, что пойдет на телевидение.

По данным Telegram-канала Baza, Деревянко вложился в инвестиционный проект, связанный с криптовалютой, но прогорел. Журналисты уточнили, что сначала артист действительно сумел заработать, но затем подписал документы, не разобравшись в них. По информации издания, недавно против актера подали два исковых заявления — с него потребовали выплаты 45 миллионов рублей.

Ранее Деревянко рассказал об участии в съемках криминального фильма «Сломя голову». Для этого он приехал в Екатеринбург.