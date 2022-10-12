Актер Деревянко рассказал об участии в съемках фильма «Сломя голову» | 360°

Культура 12 октября 2022, 12:33 Поделиться Telegram

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Viber Актер Деревянко рассказал об участии в съемках фильма «Сломя голову» Павел Деревянко: мне написали классную роль — директор банка РИА Новости

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Российский актер Павел Деревянко примет участие в съемках криминальной комедии уральского режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». Для съемок в фильме он приехал в Екатеринбург, где пообщался с журналистами kp.ru.

По словам актера, ему не терпиться приступить к работе, поскольку сценарий фильма ему понравился. А особенно понравилась роль — директор банка.

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«С большим удовольствием прочитал сценарий. Особенно нравится, как написаны диалоги — очень круто. Плюс Женя Григорьев: мой хороший товарищ, мой друг и прекрасный режиссер. Я очень симпатизирую этому человеку: талантливому, нежному, хрупкому», — сообщил актер.

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Деревянко также добавил, что задачу перед ним поставили непростую, однако он уверен, что справится с ней на все сто процентов.

В съемках сериала будут участвовать Надежда Михалкова, Егор Корешков и лидер группы «Звери» Рома Билык. Известно, что Рома Билык давно дружит с Евгением Григорьевым. По словам самого музыканта, он легко согласился на роль в кино, поскольку доверяет своему старому приятелю.

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