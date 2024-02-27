Знаменитости 27 февраля 2024, 15:05 Травма любимой собаки помешала Лолите вернуться в Россию Voice: певица Лолита отменила возвращение в Россию из-за травмы собаки Боцмана РИА «Новости»

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Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность — он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Певице пришлось отложить возвращение на родину, чтобы отвезти питомца к врачу и проследить, чтобы он пошел на поправку. Она даже поменяла билеты на самолет.

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«Раны были серьезными, без доктора никуда», — рассказала Лолита.

Сейчас здоровью животного уже ничего не угрожает. Певица опубликовала видео с Боцманом, показов обработанные зеленкой раны.

Пес живет на заграничной даче Милявской, а когда артистка находится в России, за ним присматривает сосед.

Жизнь Лолиты сильно изменилась после скандала с «голой» вечеринкой. Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.