Знаменитости 10 февраля 2023, 04:07 Трамп получил доступ к своим аккаунтам в Facebook и Instagram спустя два года Корпорация Meta восстановила аккаунта экс-президента США Трампа в Facebook и Instagram РИА «Новости»

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Корпорация Meta* восстановила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в своих соцсетях — в Facebook и Instagram — после того, как они два года были заморожены. Об этом сообщил Reuters.

Последняя оставленная запись в Facebook* датируется 6 января 2021 года. Именно тогда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, что и стало для компании поводом заблокировать его учетные записи.

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В ноябре прошлого года Трампу вернули аккаунт в Twitter. Но он заявил, что больше не будет пользоваться этой соцсетью, так как у него есть своя — Truth Social.

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Meta* заявила о планах вернуть бывшему американскому президенту доступ к его страницам две недели назад. Свою позицию в компании объяснили тем, что люди должны иметь возможность слышать и общаться с разными политиками. Но при этом они уточнили, что будут постоянно следить за аккаунтами Трампа.

*Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.