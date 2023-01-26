Мир 26 января 2023, 02:26 Трампу вернут аккаунты в Facebook и Instagram — СМИ Axios: аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокируют после двухлетней заморозки РИА «Новости»

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Американская корпорация Meta* восстановит аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* в ближайшие недели после двухлетней приостановки, написал портал Axios.

Президент Meta* по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что профиль Трампа не смогут восстановить в кратчайшие сроки. Специалистам понадобится время, чтобы разработать новые функции для ограничения некоторых тематических сообщений и рекламы.

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Аккаунты Трампа были заморожены два года назад из-за политики администрации соцсетей. Фактически руководство Meta выбрало сторону нынешнего резидента Белого дома Джо Байдена.

Профиль экс-президента в Twitter также разблокировали, когда компания перешла под контроль американского предпринимателя Илона Маска, выкупившего ее. Ранее сообщалось, что выдвинувший свою кандидатуру на президентских выборах США выступит перед американцами 28 января.

Meta признана в РФ экстремистской и запрещена, а также ее соцсети Facebook и Instagram