Трамп назвал комика Сашу Барона Коэна шарлатаном

Президент Америки Дональд Трамп не считает комика Сашу Барона Коэна смешным. Кроме того, глава государства назвал его шарлатаном и «странной личностью».

«Несколько лет назад он пытался меня одурачить… И я всегда был единственным, кто говорил: „Ни за что. Этот парень — шарлатан“», — сказал Трамп на правительственном «борту номер один» о британском комике. «Я не считаю его смешным… По-моему, он странная личность», — приводит Associated Press слова Трампа.

По данным журнала Newsweek, адвокат Трампа случайно снялся в новом фильме Коэна, абсолютно не подозревая об этом. Он оказался в номере, где была куча скрытых камер. В неожиданный момент туда ворвался комик и начал кричать. Тогда юрист вызвал полицию. Он только позднее понял, что кричащим в номере был популярный артист. При этом отметил, что был очень рад из-за того, что Коэну не удалось его одурачить.

В США в пятницу вышло продолжении комедии «Борат-2». Создателем и исполнителем главной роли выступил сам комик. В продолжении Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста. В этот раз артист посмеялся над Дональдом Трампом и затронул тему коронавируса.

В Сети уже появились первые отзывы о фильме. Картину называют мрачной и смешной одновременно.