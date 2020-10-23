«Борат-2» покорил поклонников в первый же день. И запустил флешмобы по всему миру

23 октября на Amazon Prime вышел «Борат-2». Это продолжение комедии, где Саша Барон Коэн играет казахстанского журналиста. В Сети уже появились первые отзывы о фильме «Борат 2» от кинокритиков и простых зрителей. Ленту называют смешной и мрачной одновременно. При этом не заметить ее выход было невозможно из-за мощной рекламной компании.

Картина получила название «Борат: Дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан». Комедийный художественный фильм британского комика Саши Барона Коэна рассказывает, как герой первой части за 14 лет стал звездой Казахстана и теперь решает показать дочери прелести американской жизни, а заодно и выдать ее замуж. Также Саша Барон Коэн посмеется над Дональдом Трампом и затронет тему коронавируса.

Новинка получила 83% положительных рецензий. И это при том, что фильм считается успешным, если эта цифра превышает хотя бы 60. «Бората-2» успели окрестить «смешной и мрачной» картиной.

«Несмотря на то, что фильм очень смешной, он все же еще и мрачный. Смотря его, ты понимаешь — такой юмор возможен только благодаря высмеиванию уродства очень реальных людей, которых изображает Саша Барон Коэн», — прокомментировал Пабло Вильяса из Cinema em Cena.

«Борат по-прежнему остается одним из самых милых и отвратительных персонажей», — отметил Джонни Олексински из New York Post.

«Не всем понравится этот фильм. Но он отлично отражает текущую действительность», — добавил Мик Ласаль из San Francisco Chronicle.

Обычные киноманы также оценили картину. Пользователи YouTube отмечают в комментариях, что не могут перестать смеяться над комедией, в Twitter же говорят о ее «огромном успехе».

Акции в честь премьеры «Бората-2»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video в честь премьеры сиквела картины о приключениях журналиста из Казахстана в США устроил масштабную акцию. В ее рамках в Лондоне, Нью-Йорке и Торонто проплыли судна с огромной надувной копией главного героя. При этом на самой лодке написали один из слоганов фильма «Носите маску, спасайте жизнь».

Более того, в Сиднее, Австралия, установили статую персонажа Бората Сагдиева, передает Independent. Памятник сделали в рамках рекламной кампании. Он находился на пляже ровно 24 часа. Также там провели парад двойников Бората, одетых лишь в «маскини». Речь идет о масках для лица, превращенных в бикини. На флешмобе можно было заметить много флагов Казахстана.

При этом в самом Казахстане ленту не оценили. Недовольные выходом фильма алматинцы собрались перед зданием Генерального консульства США с призывом отменить показ «Бората-2», передает Tengrinews.kz. Участники мероприятия вручили генеральному консулу США в Казахстане петицию с 45 подписями. Они назвали новый фильм Коэна расистским и грубым.

«Мы, патриотичная казахская молодежь, активно призываем не выпускать в свет продолжение фильма „Борат“. Его следует бойкотировать. Мы требуем от актера и всех создателей фильма извиниться перед казахским народом», — заявили активисты.

Лента 2006 года стала хитом проката. Она собрала 262 миллиона долларов при бюджете в 18 миллионов. О тайных съемках продолжения стало известно в начале сентября этого года. В работе над саундтреком картины приняла участие российская группа Little Big.