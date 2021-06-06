Тома Фелтона спросили о романе с Эммой Уотсон на съемках «Гарри Поттера»

Британского актера Том Фелтон спросили, был ли у него роман с актрисой Эммой Уотсон во время съемок «Гарри Поттера». Он рассказал о том, что объединяло их, изданию Entertainment Tonight.

Фелтон в фильмах о волшебнике сыграл Драко Малфоя, студентка факультета Слизерин, а Уотсон исполнила роль Гермионы Грейнджер с факультета Гриффиндор.

Слухи о том, что между Фелтоном и Уотсон что-то было, курсировали много лет. Звездная пара сама периодически подливала масла в огонь, но так никто и не узнал, были ли между ними романтические отношения, или же все ограничивалось дружбой и съемочной площадкой.

Фелтона вновь заставили вернуться к этой теме. Когда его спросили по поводу эти слухов, он поднял брови и выдержал паузу, а потом рассмеялся.

«Между нами определенно что-то есть. Мы были очень близки довольно долгое время. Я обожаю ее. Я считаю, что она фантастическая. Надеюсь, она тоже ответит мне комплиментом», — сказал Фелтон.

Он отметил, что если речь идет о более интимной стороне вопроса, то между ними скорее отношения как слизеринец — гриффиндорка, нежели Том — Эмма.

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