Раскрыто истинное лицо кошки Филча из «Гарри Поттера»

Блогеры раскрыли тайну миссис Норрис — кошки смотрителя школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Аргуса Филча. Ее секретом они поделились на YouTube-канале SuperCarlinBrothers, посвященном саге про Гарри Поттера и другим популярным фильмам.

Ведущий допустил, что четвероногая любимица злобного завхоза — женщина-ведьма, заколдованная с рождения. Из-за проклятия она навсегда превратилась в животное.

В подтверждение этому поклонникам напомнили, что кошка по кличке Норрис — единственный домашний питомец, когда-либо появлявшийся на Карте Мародеров. Например, так произошло в третьей книге «Гарри Поттер и узник Азкабана».

«В отрывке конкретно упоминается миссис Норрис и [директор „Хогвартса“] Дамблдор, но не [птица-феникс] Фоукс, который тоже был в кабинете профессора. Вывод: миссис Норрис — не животное», — обратил внимание ведущий.

По мнению блогера, имя бывшей колдуньи когда-то записали в Книгу допуска «Хогвартса», поэтому она все еще отображается на Карте Мародеров. Миссис Норрис могла незаконно стать анимагом, то есть по своему желанию превращаться в животное. Однако из-за несчастного случая спутница Филча не в состоянии вернуть человеческий облик, написал News.ru.