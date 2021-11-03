Том Хэнкс отказался от предложения Безоса полететь в космос за $28 млн

Актер Том Хэнкс рассказал, что глава Amazon Джефф Безос предлагал ему полет в космос за 28 миллионов долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Independent.

Хэнкс отметил, что он отказался от этого предложения. В результате вместо него в космос полетел актер Уильям Шетнер, известный по сериалу «Стар Трек».

«Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов, или что-то около того. Я не бедствую, Джимми, не бедствую. Но 28 платить не буду», — рассказал Хэнкс.

Ранее режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, побывавшие в космосе, рассказали, как столкнулись с отказом техники.

По их словам, во время стыковки корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией (МКС) на орбите Земли у них произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс».

Пересильд добавила, что после отказа техники посмотрела на режиссера. Она заявила, что будет помнить этот взгляд, никто друг другу ничего не сказал. Потом она предложила руководителю экипажа свою помощь — приступить к расчетам. Но к каким — сама не поняла, а после удивилась своему предложению.