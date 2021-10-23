Пересильд рассказала об отказе техники при стыковке с МКС

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, побывавшие в космосе, рассказали, как столкнулись с отказом техники. Накануне они стали гостями шоу «Вечерний Ургант».

По их словам, во время стыковки корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией (МКС) на орбите Земли у них произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс».

«На самом деле все было нормально. Когда первая система „Курс“ отказала, я еще снимал. У меня же была камера там. Потом, когда отказала вторая, а я камерой махал перед лицом Антона (руководитель экипажа — прим. ред.), я решил, что больше этого, пожалуй, делать не надо», — вспомнил Шипенко.

Пересильд добавила, что после отказа техники посмотрела на режиссера. Она заявила, что будет помнить этот взгляд, никто друг другу ничего не сказал. Потом она предложила руководителю экипажа свою помощь — приступить к расчетам. Но к каким — сама не поняла, а после удивилась своему предложению.

Киноэкипаж летал на МКС, чтобы снять несколько сцен для фильма «Вызов». Домой они прилетели 5 октября.