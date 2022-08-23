Том Харди завоевал две золотые медали по джиу-джитсу

Актер Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу в Великобритании. Об этом сообщил RT.

По данным РИА ФАН, артист участвовал в благотворительных соревнованиях в Вулверхэмптоне. Он победил в обоих поединках при помощи болевого приема против соперников. В первом Харди использовал прием «рычаг локтя», который и помог ему выиграть.

Ранее Харди рассказал, что как-то поспорил со своим коллегой Леонардо Ди Каприо и проиграл. В 2016 году первого номинировали на премию «Оскар» как лучшего актера второго плана в фильме «Выживший». Сам Харди не верил, что получит награду, а Ди Каприо был не согласен. В итоге они заключили пари.

Проигравший должен был набить татуировку, которую выберет победитель. Когда Харди получил статуэтку, ди Каприо прислал ему записку с желанием.

«Своим жутким почерком накорябал: „Лео знает все“», — рассказал актер.

Это условие он выполнил, но сначала попросил приятеля написать фразу поаккуратнее, чтобы татуировка не выглядела плохо.